Afyonkarahisar\'da dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı

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Afyonkarahisar'da dolandırıcılık suçundan hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde 5 ayrı suç kaydı bulunan İ.T.'nin 'hakkında başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR