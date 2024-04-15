Afyonkarahisar\'da dolmuşun çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

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Afyonkarahisar'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuşun çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K., idaresindeki 03 AET 801 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü R.O.'nun kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak yola düşen R.O., yaralandı. Yaralanan şahıs ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR