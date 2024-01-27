 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Afyonkarahisar'da Gaspçıların Kaçtığı Araç Kaza Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da Gaspçıların Kaçtığı Araç Kaza Yaptı

Afyonkarahisar'da bıçak ve sopa zoruyla gasp ettikleri aracı kaçıran şahıslar, kaçış sırasında kaza yaparak aracı ortadan ikiye böldüler. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda 4 gaspçı da yaralandı. Gasp edilen araçta yapılan aramada uyuşturucu ve bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Afyonkarahisar\'da Gaspçıların Kaçtığı Araç Kaza Yaptı
27.01.2024 - 10:52,
Abone Ol

Afyonkarahisar'da bıçak ve sopa zoru ile gasp ettikleri aracı kaçıran şahıslar kaçı yolunda kaza yaptı. Güvenlik kameralarına da anbean yansıyan olayda gaspçıların kullandığı otomobil traktöre çarparak ortadan ikiye bölerken, olayda 4 gaspçıda yaralandı.

Olay, Başmakçı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde '155 Polis İmdat' hattını arayan B.E., 14 BP 369 plakalı otomobilinin ve cebindeki 50 TL'sinin arkadaşı ve yanındaki şahıslar tarafından gasp edildiğini söyleyerek yardım istedi. B.E., ifadesinde Dazkırı'da bir pavyonda eğlenen arkadaşı K.B.'nin kendisine cep telefonu ile mesaj atarak gelip almasını ve ardından Başmakçı ilçesine bırakmasını istediğini söyledi. K.B.'nin belirttiği adrese gittiğini kaydeden B.E., onu ve yanında bulunan R.Ç., E.Ç. ve H.A.'yı alarak Başmakçı'ya doğru giderken E.Ç. ve H.A.'nin kendisine bıçak ve sopa göstererek korkutup, cebindeki 50 TL'yi alıp ardından yol üstünde bırakarak aracını gasp ettiklerini belirtti.

Kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu

Başmakçı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri olayda B.E., isimli şahısla görüştükleri esnada yaralanmalı kaza ihbarı aldı. İhbarda kazaya karışan aracın B.E.'nin gasp edilen aracı olduğu belirlenirken, olay yerine giden ekipler gaspçı şahısları araç içerisinde yaralı halde buldu. Ekiplerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla K.B., R.Ç., E.Ç. ve H.A., isimli şahıslar hastaneye kaldırıldı. Araçta arama yapan ekipler 19.39 gram esrar ile bıçak ele geçirdi.

R.Ç., E.Ç. ve H.A., tedavilerinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınırken, K.B.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Saniyeler içinde gözden kayboldular

Şahısların gasp ettikleri araçla yol kenarında park halinde bulunan traktöre çarparak aracı ortadan ikiye böldükleri anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahısların gasp ettikleri otomobille traktöre çarpıp ardından birkaç saniye içerisinde gözden kayboldukları gözleniyor. Olayda traktörün parçalanması ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Başmakçı, Dazkırı, Güvenlik, Hastane, Uyuşturucu, Soruşturma, Gözaltı, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Gaspçıların Kaçtığı Araç Kaza Yaptı - Son Dakika


11:22
Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
11:04
Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36
CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30
Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22
Ankara'da simide yüzde 50 zam Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18
'Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor' diyen Selen Görgüzel linç ediliyor "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05
İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma
10:01
Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı

Son Dakika
11:22 Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
11:04 Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36 CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30 Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22 Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18 "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05 İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma
10:01 Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı
09:52 Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
09:49 ABD'deki Teksas geriliminde 25 eyaletin bildirisi "iç savaş"a neden olur mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 11:43:44. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Gaspçıların Kaçtığı Araç Kaza Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement