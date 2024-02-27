Afyonkarahisar\'da Kümese Giren Şahıs 5 Tavuğu Çalarak Kayıplara Karıştı

Danimarka Başbakanı Frederiksen'in paylaştığı fotoğraf ülkeyi ikiye böldü: Şaka mı yapıyorsun?

Danimarka'da, Başbakan Mette Frederiksen'in evinden yaptığı paylaşım ülkeyi ikiye böldü. Frederiksen'in tavuklarla birlikte soğanları da aynı tahtada kestiğine dikkat çeken sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı "Şaka mı yapıyorsun?", "Sebzelerle çiğ tavuğu aynı kesme tahtasında kesemezsin, ciddi misin?" sözleriyle tepki gösterirken, bir kısmı da bunun önemsiz bir detay olduğuna değindi. Başbakan tepkiler sonrası açıklama yapmak durumunda kaldı.