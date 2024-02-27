Afyonkarahisar'da Kümese Giren Şahıs 5 Tavuğu Çalarak Kayıplara Karıştı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kümese Giren Şahıs 5 Tavuğu Çalarak Kayıplara Karıştı

Afyonkarahisar\'da Kümese Giren Şahıs 5 Tavuğu Çalarak Kayıplara Karıştı

Afyonkarahisar'ın Karşıyaka Mahallesinde bir şahıs, gece saatlerinde bir evin kümese girerek çaldığı 5 tavuğu yanında getirdiği çuvala koyarak ortadan kayboldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şahsın rahat tavırları dikkat çekti.

27.02.2024 11:17  Güncelleme: 11:23
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Afyonkarahisar'da kümese giren şahıs yanında getirdiği çuvala çaldığı 5 tavuğu koyarak ortadan kayboldu. Şahsın kümese girerken sergilediği ragat tavırlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, kent merkezi Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saat 03.00 sularında bir şahıs evin bahçesinde bulunan kümese girdi. Kümeste bir süre tavukları yakalamaya çalışan şüpheli şahıs daha sonra tavukları kucağına alıp yanında getirdiği çuvala koyarak kayıplara karıştı. Yaşanan olay anbean güvenlik kameralarına yansırken, olayda şahsın rahat tavırlar sergilemesi ise dikkatlerden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Kümese Giren Şahıs 5 Tavuğu Çalarak Kayıplara Karıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Kümese Giren Şahıs 5 Tavuğu Çalarak Kayıplara Karıştı - Son Dakika
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