 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Afyonkarahisar'da otomobil tarlaya devrildi, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da otomobil tarlaya devrildi, 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil tarlaya devrildi ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar\'da otomobil tarlaya devrildi, 2 yaralı
16.12.2023 - 13:34,
Abone Ol

Afyonkarahisar' n Sinanpaşa ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 TGH 28 plakalı otomobil sürücüsü H.K., henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil savrularak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ve, ve H.K., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da otomobil tarlaya devrildi, 2 yaralı - Son Dakika


13:00
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
12:47
G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart
12:24
84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı 84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı
12:19
İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor
11:35
CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31
Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20
Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı
11:11
Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde

Son Dakika
13:00 Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
12:47 G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart
12:24 84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı
12:19 İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor
11:35 CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31 Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20 Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı
11:11 Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09 İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:06 Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 14:00:42. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da otomobil tarlaya devrildi, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement