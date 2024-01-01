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Afyonkarahisar'da Polis Denetiminde Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Polis Denetiminde Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Afyonkarahisar'da polis tarafından 2023 yılının son gününde yapılan denetimde bir araçta yapılan aramada 100,57 gram metamfetamin ve 73,97 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili olarak K.S.D., M.E.Ç., B.S. ve C.D. isimli 4 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar\'da Polis Denetiminde Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
01.01.2024 - 12:30,
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Afyonkarahisar'da polis tarafından 2023 yılının son gününde polis tarafından yapılan denetimde 100,57 gram metamfetamin, 73,97 gram kokain ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2023 yılının son gününde denetim yapıldı. Denetimde polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 100,57 gram metamfetamin, 73,97 gram kokain ele geçirildi. Olayda araç içerisinde bulunan K.S.D., M.E.Ç., B.S. ve C.D., gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Polis Denetiminde Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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