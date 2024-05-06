Afyonkarahisar'da Jandarma, Tarla ve Baz İstasyonu Hırsızını Yakaladı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Jandarma, Tarla ve Baz İstasyonu Hırsızını Yakaladı

Afyonkarahisar\'da Jandarma, Tarla ve Baz İstasyonu Hırsızını Yakaladı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde tarladan çalınan bir trafo ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti. Şüpheli, bir telekomünikasyon şirketine ait baz istasyonundan kablo çalarken suçüstü yakalandı. Şahıs, çalıntı ekipmanlarla birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.

06.05.2024 10:03
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Afyonkarahisar'da tarlalardan trafo ve baz istasyonlarından kablo ile elektronik malzeme çalan bir şahıs Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) başarılı takibi sonrası yakalandı.

Olay, Sinanpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Küçükhüyük beldesinde tarladan trafo çalındığı ihbarı üzerine JASAT ekipleri harekete geçti. 9 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu belirlenen B.K., isimli şahsı takibe alan ekipler şüphelinin karayolu üzerinde bir telekomünikasyon şirketine ait baz istasyonundan inventörün kablolarını keserek yerinden çıkardığı esnada suçüstü yaptı. Şahıs ardından JASAT ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahısla birlikte hırsızlık yağarken kullandığı çeşitli ekipmanlarda ele geçirilirken, olayın ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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