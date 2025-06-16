Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Kanlıca mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K., yönetimindeki 03 ADF 842 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü M.A.'nın kullandığı 03 SF 905 plakalı araçla çarpıştı. Kazada 9 yaşlarındaki R.E.A. ve E.G. ile D.A. ve M.G., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR