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Afyonkarahisar'da trafik kurallarına uymayan 17 araç sürücüsüne 11 bin 730 TL para cezası kesildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da trafik kurallarına uymayan 17 araç sürücüsüne 11 bin 730 TL para cezası kesildi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yapılan denetimde, trafik kurallarına uymayan 17 araç sürücüsüne toplamda 11 bin 730 TL para cezası kesildi. Denetimde emniyet kemeri kullanımı, cep telefonu kullanımı ve evrak kontrolleri yapıldı. Ayrıca 522 kişinin kimlik sorgulaması da gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar\'da trafik kurallarına uymayan 17 araç sürücüsüne 11 bin 730 TL para cezası kesildi
11.01.2024 - 13:12,
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Afyonkarahisar'da trafik kurallarına uymayan 17 araç sürücüsüne 11 bin 730 TL para cezası kesildi.

Denetim Bolvadin- Çay karayolunda yapıldı. Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından dron destekli yapılan denetimlerde emniyet kemeri kullanımı ve direksiyon başında cep telefonu kullanımı ve evrak kontrolleri yapıldı. 415 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimde 522 kişinin ise Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulamaları yapıldı. Denetim sonrasında kurallara uymayan ve dron ile tespit edilen 17 araç sürücüsüne 11 bin 730 TL para cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da trafik kurallarına uymayan 17 araç sürücüsüne 11 bin 730 TL para cezası kesildi - Son Dakika
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