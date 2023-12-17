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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 528 gram esrar ve 14.500 TL ele geçirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 528 gram esrar ve 14.500 TL ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 evde yapılan aramalarda 528 gram esrar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 14.500 TL para ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar\'da uyuşturucu operasyonu: 528 gram esrar ve 14.500 TL ele geçirildi
17.12.2023 - 11:21,
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Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde polis tarafından iki eve yapılan baskında 528 gram esrar başta olmak üzere suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 500 TL para ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Başmakçı Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından ilçe merkezinde iki ayrı eve uyuşturucu baskını yapıldı. Baskında yapılan aramalarda 528.84 gram esrar, 174.33 gram Hint keneviri tohumu,

hassas terazi, el terazisi ve 14 bin 500 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili S.B., isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Başmakçı, Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 528 gram esrar ve 14.500 TL ele geçirildi - Son Dakika
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