Afyonkarahisar Dazkırı'da otomobil şarampole devrilip sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrilen otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Dazkırı ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.M.S., idaresindeki 09 AY 211 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.