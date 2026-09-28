Afyonkarahisar Dinar'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak bir istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.Ö., idaresindeki 32 FF 024 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil ardından yol kenarında bulunan bir evin istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte B.Ö., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası

olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.