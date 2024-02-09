Ağrı\'da aranan 3 firari yakalandı

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Ağrı'da çeşitli suçlardan hakkında arama kaydı bulunan 3 firari yakalandı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma komutanlığınca, Patnos ve Doğubayazıt ilçelerinde, JASAT ekipleri tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 Yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G, bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan(4 Yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.B ve aynı suçtan 7 Yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E isimli şahıslar yakalanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI