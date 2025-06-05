Kurban Bayramı öncesi artan yoğunluk nedeniyle, Ağrı Emniyeti vatandaşları sahte para ve dolandırıcılığa karşı broşürle bilgilendirdi.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban satış noktalarında ve Cumhuriyet Caddesi'nde dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para olaylarına karşı bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
Vatandaşlara broşür dağıtılarak yapılan bilgilendirmede, özellikle sahte para kullanımı, yankesicilik ve dolandırıcılığa karşı dikkatli olunması istendi.
Emniyet birimleri, bayram süresince vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin artırılarak sürdürüleceğini bildirdi. - AĞRI
Son Dakika › 3.Sayfa › Ağrı'da Bayram Öncesi Dolandırıcılığa Karşı Uyarılar - Son Dakika
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