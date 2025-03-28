Ağrı'da Bayram Öncesi Trafik Denetimi - Son Dakika
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Ağrı'da Bayram Öncesi Trafik Denetimi

Ağrı'da Vali Koç, Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi yaparak güvenli seyahat için uyardı.

28.03.2025 17:20
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Ağrı'da Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi yapıldı

AĞRI - Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ramazan Bayramı öncesinde trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerin bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen trafik denetimine katıldı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kipar ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ile birlikte Bölge Trafiği Uygulama Noktasında gerçekleştirilen uygulama sırasında durdurulan araçlardaki vatandaşlara emniyet kemerinin önemini anlatan Vali Koç, bayram tatili için yoka çıkan vatandaşlara trafik tedbirleri kapsamında hatırlatmalarda bulundu.

"Önceliğimiz bayramı kazasız ve güvenli geçirmek"

Bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle yollarda yoğunluk yaşanacağını belirten Vali Koç, alınan önlemlerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Mübarek Ramazan ayının son günlerini yaşıyoruz. Birçok güzelliğe vesile olan bu ayın ardından, Allah nasip ederse Ramazan Bayramı'nı da İslam alemi olarak kutlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı üzere bayram tatili 9 gün olarak belirlendi. Bu nedenle vatandaşlarımızın memleketlerine gitmek istemesiyle birlikte yollarda ciddi bir trafik yoğunluğu beklenmektedir. Bu noktada İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda tüm illerde olduğu gibi ilimizde de gerekli tüm tedbirleri almış bulunuyoruz.

Bayram süresince, vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için ilimizde 1.012 polis, 2.560 jandarma olmak üzere toplam 3.572 personelimiz sahada olacak. Ayrıca 386 uygulama noktasında ekiplerimiz aktif olarak denetimlerini sürdürecek. 61 trafik ekibi ve 486 araç, bayram boyunca ilimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için kesintisiz çalışacaktır. Bunlara ek olarak, 36 hava aracımız da güzergah kontrollerini gerçekleştirecektir.

Bu tedbirlerin temel amacı vatandaşlarımıza ceza kesmek değil, bayramı kazasız ve kayıpsız geçirmelerini sağlamaktır. Şu bir gerçek ki, denetimlerin artırılmasıyla trafik kazalarının ve can kayıplarının ciddi oranda azaldığı görülmektedir. Amacımız, vatandaşlarımızın bayramı huzur içinde geçirmesi, sevdiklerine güvenle ulaşmasıdır. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum."

Ağrı'da trafik denetimlerinin bayram boyunca aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da Bayram Öncesi Trafik Denetimi - Son Dakika

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