Ağrı'da Jandarma Ekipleri Trafik Denetimlerini Sürdürüyor

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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla il genelinde belirli noktalarda trafik denetimlerini sürdürüyor. Trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza kesen jandarma ekipleri, özellikle çocuklara ilgi göstererek hem trafik bilincini aşılamak hem de bayram sevincini paylaşmak istiyor.

Jandarma ekiplerinin denetimlerine ilgi gösteren çocuklar, jandarma ile fotoğraf çektirmenin keyfini yaşıyor. Jandarma ekipleri de bu ilgiye karşılık vererek çocuklara çikolata ikram ediyor. Bu sayede jandarma ekipleri ile çocuklar arasında sıcak bir bağ kuruluyor ve trafik bilinci küçük yaşlardan itibaren kazandırılıyor.

Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, tatil boyunca denetimlerini aralıksız sürdüreceklerini ve sürücülerin trafik kurallarına uymalarını sağlayacaklarını bildirdi. Ekipler, sürücülere hız limitlerine uymaları, emniyet kemerlerini takmaları, yorgun ve uykusuzken araç kullanmamaları ve dikkatli sürmeleri konusunda uyarıda bulundu. Jandarma ekipleri, yaptığı açıklamada,"Kurban Bayramı'nda kazasız ve keyifli bir yolculuk geçirmeniz için trafik kurallarına uyun. Unutmayın, trafikte can güvenliği her şeyden önemlidir."ifadelerine yer verildi. - AĞRI