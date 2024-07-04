Aile içi kavga kanlı bitti: Damat, kayınvalidesi ile kayınbabasını bıçakladı - Son Dakika
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Aile içi kavga kanlı bitti: Damat, kayınvalidesi ile kayınbabasını bıçakladı

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Kırıkkale'de aile içi mesele nedeniyle çıkan tartışmada damat, kayınvalidesi ve kayınbabasını bıçakla yaraladı. Olayın ardından kaçan damat polis tarafından yakalandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

04.07.2024 01:13
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Aile içi kavga kanlı bitti: Damat, kayınvalidesi ile kayınbabasını bıçakladı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de aile içi meseleden ötürü çıkan tartışmada kayınvalidesi ile kayınbabasını bıçakla yaralayan damat, kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Yenimahalle 182. Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, damat H.D. ile kayınvalidesi İ.Y. ve kayınbabası M.Y. arasında aile içi meseleden ötürü tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, H.D. bıçakla kayınvalidesi ve kayınbabasını yaralayarak evden kaçtı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından kaçan H.D., Balışeyh ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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