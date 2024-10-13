AK Parti Gençlik Kolları Üyesi Kaza Kurbanı - Son Dakika
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AK Parti Gençlik Kolları Üyesi Kaza Kurbanı

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Ankara'da otomobil kazasında AK Parti Gençlik Kolları Üyesi Betül Önderoğlu yaşamını yitirdi.

13.10.2024 15:33
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AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Önderoğlu kazada yaşamını yitirdi

ANKARA - Ankara'da dün akşam otomobilin ağaca çarptığı kazada AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Çankaya ilçesindeki Dikmen Caddesi'nde meydana geldi. Barış Önderoğlu'nun kontrolünü yitirdiği 06 ENA 742 plakalı otomobil, ağaca çarptı. Kazada, ikiye bölünen Tofaş marka otomobilin yarısı karşı şeritten gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BEH 713 plakalı otomobile çarparken, diğer yarısı ağaca takılı kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Önderoğlu ile ablası AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu ve arkadaşı Ayşenur Gök yaralandı. Yaralılardan Betül Önderoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Gençlik Kolları teşkilatımızın fedakar ve çalışkan mensubu Betül Önderoğlu kardeşimizi geçirdiği trafik kazası sonucu kaybettik. Çok üzgünüz. Kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz. Teşkilatımızın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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