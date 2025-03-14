Akdeniz Foku Vatoz Avladı - Son Dakika
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Akdeniz Foku Vatoz Avladı

Sosyal medya fenomeni, Akdeniz Foku'nun vatoz avladığı anları kaydetti. Vatozlar fokların besininde.

14.03.2025 14:12
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Akdeniz foku, gözüne kestirdiği vatozu parçalayarak avladı

O anlar sosyal medya fenomeni tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: "Fokların en önemli besinleri arasında ahtapotlar ve vatozlar vardır"

ANTALYA - Antalya'da nesli tükenmekte olan Akdeniz Fokunun vatoz balığını avladığı anlar bir sosyal medya fenomeni tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, fokların en önemli besinleri arasında ahtapotlar ve vatozlar yer aldığını kaydetti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde bulunan falezlerde arkadaşları ile bir araya gelen sosyal medya fenomeni Ezgi Gizem Özkara, bir Akdeniz Fokunun vatoz balığını avladığı ve avını parçalamak için sürekli hamleler yapan fokun o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Özkara'nın, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından videoya binlerce beğeni ve yorum geldi.

"En önemli besinleri arasında ahtapotlar ve vatozlar var"

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz Fokunun vatozu avlarken kaydedilen görüntülerini yorumlayan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Foklar Antalya Falezlerinde yaşıyorlar. Fokların en önemli besinleri arasında ahtapotlar ve vatozlar vardır. Vatozu çok kolay yakalar, ama vatozda çok büyük bir canlı olduğu için görüntüleri de izlerseniz parçalayarak yediğini görüyorsunuz. Kafası ile savurarak parçalar kopartıyor. Dolasıyla ağzından fırlayıp gidiyor. Fokun vatozu savurup çarpmasının bir nedeni de vatozun zehirli olan kuyruğundaki dikeni batırmaması içindir. Parçalayarak besleniyor" dedi.

"Defalarca söylüyoruz, yaklaşmayın"

Antalya Falezlerinin nesli tükenmekte olan Akdeniz Foklarının yavrulama ve yuvalama alanları olduğunu kesinlikle falezlere insanların yaklaşmaması gerektiğini belirterek, "Orada ilginç olan çok yakınında bir botun olması. Defalarca söylüyoruz, "Falezlere çok yaklaşmayın. Bu canlıların yaşam alanları orası" diyerek uyarıyoruz. Neredeyse oradaki bota çarpacak hayvan, o kadar yaklaşmışlar. Antalya Falezleri önemli yavrulama ve yuvalama alanı Akdeniz Foklarının. Mağaralara girip yavruluyorlar, zaman zamanda vatandaş yukardan görüntülüyor" şeklinde konuştu.

"Doğal yaşamlarında izlemek çok keyifliydi"

Görüntüleri kayda alan Ezgi Gizem Özkara ise "İlk başta insan sandım, güneşlenir gibi suyun yüzeyinde yatıyordu. Kafasını kaldırınca fok balığı olduğunu fark ettik. Ardından vatoz çıktı ortaya. Bunu çekip hemen sosyal medya hesaplarımda paylaşmam gerektiğini düşündüm. Çok güzel bir görüntüydü. Hayvanat bahçesine gidip izlediğimiz zaman burada ki gerçek hayattaki gibi olmuyor. Doğal yaşamlarında izlemek çok keyifliydi, neredeyse yarım saat izledik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akdeniz Foku Vatoz Avladı - Son Dakika

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