Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Yangın

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde yangın

ANTALYA - Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis bölümünde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale ediliyor.

Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanla kaplanan hastanede acil serviste ve polikliniklerdeki hastalar tahliye ediliyor. Yangına çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale sürüyor.