Akdeniz Üniversitesi\'nde Profesörlük İptali

Akdeniz Üniversitesi eski rektör yardımcısı ve Hukuk Fakültesi eski dekanı Mehmet Altunkaya'nın profesörlük kadrosu sahte belge ve intihal iddiaları üzerine yapılan inceleme sonunda üniversitenin yönetim kurulu tarafından iptal edildi. Yapılan incelemede, Altunkaya'nın atamada kullandığı yayınların şartları taşımadığı ve intihal içerdiği tespit edildi, dosya YÖK'e gönderildi.

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin de 2015-2023 yılları arasında dekan olarak görev yapan Mehmet Altunkaya hakkında akademik ünvanları hak ederek almadığı, şartları sağlamadığı halde sahte belge düzenleyip idareyi kandırdığı iddialarıyla yapılan şikayet üzerine Rektörlük tarafından soruşturma başlatıldı. Oluşturulan bilirkişinin yaptığı inceleme sonunda şikayete konu iddiaların doğru olduğunun belirlendi. Altunkaya'nın profesörlük kadrosu Üniversitenin yönetim kurulu kararıyla iptal edildi ve doçentlik kadrosuna düşürüldü. Kararın onay için YÖK Başkanlığı'na gönderildiği bildirildi. - ANTALYA