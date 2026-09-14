Aksaray'da 5. kattan düşen 18 yaşındaki genç kız ağır yaralandı
Aksaray'da 5 katlı binanın camından aşağıya düşen 18 yaşındaki genç kız ağır yaralandı. Paşacık Mahallesi'ndeki olayın ardından hastaneye kaldırılan genç kızın tedavisinin sürdüğü, polisin inceleme başlattığı bildirildi.
Aksaray'da 5. katın camından aşağıya düşen 18 yaşındaki genç kız ağır yaralandı.
Olay, Paşacık Mahallesi 1683. Sokak'taki 5 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Z.Ö., nedeni henüz belirlenemeyen şekilde oturdukları 5. katın camından aşağıya düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından genç kız, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, olayla ilgili inceleme başlattı. Durumu ağır olan genç kızın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA
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