Aksaray'da Bisiklet Sürücüsü Öğretmen Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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Aksaray'da otomobilin bisiklete çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında bisiklet sürücüsü öğretmen hayatını kaybetti.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Coğlaki Mahallesi Kurtuluş Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.E. yönetimindeki 34 DYD 165 plakalı otomobil, cadde üzerinde bisikletiyle seyreden Selamin Erbeden'e (59) çarptı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü Erbeden ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edilirken kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri ağır yaralanan bisiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan bisiklet sürücüsü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri otomobil sürücüsünü gözaltına alırken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, hayatını kaybeden bisiklet sürücüsünün öğretmen olduğu, Hazım Kulak Anadolu Lisesi'nde Almanca öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenilirken, cenazesinin memleketi Niğde'nin Altunhisar ilçesi Ulukışla köyünde defnedileceği öğrenildi. - AKSARAY