Aksaray'da Bisiklet Sürücüsü Öğretmen Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aksaray'da Bisiklet Sürücüsü Öğretmen Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Aksaray'ın Coğlaki Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin çarpması sonucu bisiklet sürücüsü olan öğretmen yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsüne ilk müdahale olay yerinde yapıldı, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Öğretmenin cenazesinin memleketi olan Niğde'nin Altunhisar ilçesinde defnedileceği belirtildi.

25.07.2024 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da otomobilin bisiklete çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında bisiklet sürücüsü öğretmen hayatını kaybetti.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Coğlaki Mahallesi Kurtuluş Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.E. yönetimindeki 34 DYD 165 plakalı otomobil, cadde üzerinde bisikletiyle seyreden Selamin Erbeden'e (59) çarptı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü Erbeden ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edilirken kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri ağır yaralanan bisiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan bisiklet sürücüsü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri otomobil sürücüsünü gözaltına alırken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, hayatını kaybeden bisiklet sürücüsünün öğretmen olduğu, Hazım Kulak Anadolu Lisesi'nde Almanca öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenilirken, cenazesinin memleketi Niğde'nin Altunhisar ilçesi Ulukışla köyünde defnedileceği öğrenildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Altunhisar, İnceleme, Aksaray, trafik, Niğde, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Bisiklet Sürücüsü Öğretmen Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:05 İstanbul’da yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşların yüzde 5’i iptal edilecek. İstanbul'da yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 5'i iptal edilecek.
15:51 Erdoğan’ın talimatıyla gündeme geldi Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
15:28 İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı
15:01 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan
15:52 Gelen teklifleri duyurdu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı
15:51 Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
15:31 Çakallarla Dans 7’nin çekimleri tamamlandı İlk kareler de geldi Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi
15:31 İmzayı attı, çok net konuştu En-Nesyri’den Icardi ve Immobile için olay sözler İmzayı attı, çok net konuştu! En-Nesyri'den Icardi ve Immobile için olay sözler
15:01 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
14:21 Bakan Yerlikaya’dan Emniyet Müdürü’nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım
14:17 Kadir Ezildi’nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı
13:37 Taksiciler Odası Başkanı’ndan İBB’ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız Taksiciler Odası Başkanı'ndan İBB'ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız
12:50 Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 18:19:57. #1.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da Bisiklet Sürücüsü Öğretmen Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement