Aksaray\'da Plakasını Kapatıp Basına Tepki Gösteren Sürücü Yakalandı

Aksaray'da ön ve arka plakasını kapatıp seyreden araç sürücüsü ve babası polis ekiplerinin sıkı takibiyle yakalanırken, yavaşlayıp daha aracı bile durdurmadan basın mensuplarına tepki göstererek "Çekme cenazemiz var" dedi. Basın mensuplarına saldırmak isteyen şahıs, "Ben de seni çekeceğim, çek oğlum" deyip basın mensuplarının görüntüsünü çekti.

Olay, Aksaray E90 Karayolu Ankara istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehirlerarası seyahate çıktığı otomobilin harf ve rakam grubunu siyah bantla kapatıp trafiğe çıkan 24 AV 163 plakalı otomobil sürücüsü Ş.K.A. (23) ve babası H.A. Konya yolundan Aksaray'a girişte Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarına yakalandı. Plakanın kapalı olması üzerine PTS sistemi Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezine ikaz verirken, ekipler anons ederek bölgeyi adeta abluka altına aldı. Tüm ekipler kara yolunun belirli kısımlarında bekleme ve depolama yaparak aracı beklerken E-90 Karayolu Makas mevkiinde araç durduruldu. Araç daha durmadan yolcu konumundaki H.A. isimli şahıs camdan basın mensuplarına "Çekme" diye tepki gösterirken, sürücü olan oğlu ise "Cenazemiz var" deyip kuralsızlığı örtmek için kendince savunma yaptı. Polis ekipleri aracı stop ettirdikten sonra baba ve oğlunu araçtan indirirken, ehliyet, ruhsat ve genel bilgi taramasından geçirdi. Aracın ön ve arka plakalarının harf ve rakam grubundaki siyah bantlar ise polis memurları tarafından sökülerek temizlendi. Polis ekiplerince sürücüye ceza kesilirken, "Çekme" diye basın mensuplarına tepki gösteren baba "Ben de seni çekeceğim. Cenaze var, adamı çıldırtma, çek oğlum çek" diyerek oğluna basın mensuplarını çektirdi. Sürücü Ş.K.A. ise elindeki cep telefonu ile basın mensuplarının üzerine yürüyerek hem görüntülerini çekti hem de "Hangi basın yayın kuruluşu" diye sordu. Baba H.A. ise aracına yönelip "Vali beye gideceğim" diye polis ekiplerinin müdahalesinden kurtulmak istedi. Polis memurlarınca sakinleştirilen baba ve oğlu daha sonra araçlarına bindirilerek yol verildi. - AKSARAY