Aksaray'da Tır Parkı Denetimi: Yasağa Uymayanlara Cezalar Kesildi - Son Dakika
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Aksaray'da Tır Parkı Denetimi: Yasağa Uymayanlara Cezalar Kesildi

Aksaray\'da Tır Parkı Denetimi: Yasağa Uymayanlara Cezalar Kesildi

Aksaray'da cadde ve sokaklarda tır parkı denetimine çıkan polis ve zabıta ekipleri park yasağına uymayan tırlara ceza kesti. Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerle, şehir içi trafiğin akışının düzenlenmesi ve kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

03.07.2024 03:13  Güncelleme: 03:14
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Aksaray'da cadde ve sokaklarda tır parkı denetimine çıkan polis ve zabıta ekipleri park yasağına uymayan tırlara ceza kesti.

Aksaray'da artan trafik yoğunluğu ve şehir içi trafiği etkileyen, cadde ve sokaklarda kör nokta oluşmasına neden olan tır parklarına yönelik emniyet ve zabıta ekipleri denetime çıktı. Trafikte yolun görünmediği ve trafiği olumsuz etkilediği yönünde gelen ihbarlara yönelik denetime çıkan ekipler, yasağa uymayan tırların plakalarına ceza yazdı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Aksaray Belediyesi tarafından İl Trafik Komisyon kararı ile tırların belediyenin yaptığı tır parkı dışında bulvar, cadde ve sokaklara park etmelerinin yasak olduğu şehirde zabıta ve trafik polisleri cadde ve sokakları bir bir gezerek hatalı park eden tırların izini sürdü. Denetimlerde tır sürücülerine park yasağına uymaları konusunda uyarılarda bulunulduğu gibi, kurallara aykırı hareket eden tır sürücülerine de 690 TL idari para cezası kesiliyor. Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan bu denetimlerle, şehir içi trafiğin akışının düzenlenmesi ve meydana gelebilecek kazaların da önüne geçilmesi hedefleniyor. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Trafik düzeni ve şehir estetiği açısından tır parklanmalarına sıkı denetimlerle müdahale ediyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliği ve şehir içi trafiğin sorunsuz işlemesi için gerekli tedbirleri alıyoruz" dedi.

Denetimlerin gece ve gündüz aralıksız sürdürüleceği öğrenildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Tır Parkı Denetimi: Yasağa Uymayanlara Cezalar Kesildi - Son Dakika

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