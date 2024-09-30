Akşehir'de Asayiş ve Trafik Denetimleri Sonucu - Son Dakika
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Akşehir'de Asayiş ve Trafik Denetimleri Sonucu

Akşehir\'de Asayiş ve Trafik Denetimleri Sonucu

Konya'nın Akşehir'inde bir haftada 11 şüpheli yakalandı, 1 milyon TL trafik cezası kesildi.

30.09.2024 15:33
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Konya'nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe genelinde bir hafta boyunca yapılan asayiş ve trafik denetimlerinin bilançosunu paylaştı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin son bir haftada yapmış olduğu uygulama, denetim ve kontrollerde; çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs yakalanırken, 68 şahıs hakkında da adli işlem yapıldı, bunlardan 1 şüpheli tutuklandı. 10 şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak, kabul etmek, kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından işlem yapılarak, şüphelilerle birlikte bağımlılık yapan kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 8 gram esrar, 2,14 gram sentetik kannabinoid, 16 adet hap, bir miktar metamfetamin ile bir adet bong ele geçirildi. Umuma açık iş yerlerinde yapılan denetimlerde ise 2 iş yerine kapalı alanda tütün ve tütün mamulü kullandırmaktan, 1 iş yerine saat 22.00'den sonra alkol satışı yapmaktan işlem yapıldı. 1 iş yerine de yaşı küçük şahsa alkol sunumu yapmaktan 114 bin 295 TL ceza yazıldı. Ayrıca 2 şüpheli yakalanırken şüphelilerle birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise toplam 725 araç ve 916 şahsın sorgulaması yapılarak, egzoz patlatan, drift atan ve çevreyi rahatsız eden 13 otomobil, 5 motosiklet olmak üzere toplam 18 araç trafikten men edildi. 41 sürücüye alkollü araç kullanmaktan ceza yazılırken sürücü belgelerine de el konuldu. 345 araç sürüsüne ise çeşitli maddelerden 1 milyon 266 bin 253 TL trafik cezası yazıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akşehir'de Asayiş ve Trafik Denetimleri Sonucu - Son Dakika

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