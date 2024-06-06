Akşehir'de Drift Yapan Araçlara ve Kumar Oynatan İş Yerlerine Göz Açtırılmıyor

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Konya'nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri drift atan araçlar, kural tanımayan motosiklet sürücüleri ile kumar oynatan iş yerlerine göz açtırmıyor

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından son bir hafta içinde 536 araç sorgulaması yapıldı. Bu uygulamalarda; egzoz patlatan, drift atan ve çevreyi rahatsız eden 12 motosiklet ile 5 araç olmak üzere 17 araç trafikten men edilirken, 7 alkollü sürücünün sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca araç sürücülerine çeşitli maddelerden 754 bin 706 lira trafik cezası yazıldı.

Öte yandan, Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 2 iş yerine kumar oynatmaktan işlem yapıldı. İş yerinde kumar oynayan 7 kişiye 44 bin 975 lira ceza yazılırken, kumar oynatan bir iş yeri 15 gün süreyle mühürlenerek faaliyetten men edildi. - KONYA