Akşehir'de Drift Yapan Araçlara ve Kumar Oynatan İş Yerlerine Göz Açtırılmıyor - Son Dakika
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Akşehir'de Drift Yapan Araçlara ve Kumar Oynatan İş Yerlerine Göz Açtırılmıyor

Konya'nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drift yapan araçlar, kural tanımayan motosiklet sürücüleri ve kumar oynatan iş yerlerine karşı sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Son bir hafta içinde yapılan uygulamalarda 17 araç trafikten men edilirken, 7 alkollü sürücünün sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, araç sürücülerine toplamda 754 bin 706 lira trafik cezası kesildi. Öte yandan, Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 2 iş yerine kumar oynatmaktan işlem yapıldı. Kumar oynayan 7 kişiye 44 bin 975 lira ceza uygulanırken, bir iş yeri ise 15 gün süreyle mühürlenerek faaliyetten men edildi.

06.06.2024 12:55
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Konya'nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri drift atan araçlar, kural tanımayan motosiklet sürücüleri ile kumar oynatan iş yerlerine göz açtırmıyor

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından son bir hafta içinde 536 araç sorgulaması yapıldı. Bu uygulamalarda; egzoz patlatan, drift atan ve çevreyi rahatsız eden 12 motosiklet ile 5 araç olmak üzere 17 araç trafikten men edilirken, 7 alkollü sürücünün sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca araç sürücülerine çeşitli maddelerden 754 bin 706 lira trafik cezası yazıldı.

Öte yandan, Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 2 iş yerine kumar oynatmaktan işlem yapıldı. İş yerinde kumar oynayan 7 kişiye 44 bin 975 lira ceza yazılırken, kumar oynatan bir iş yeri 15 gün süreyle mühürlenerek faaliyetten men edildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akşehir'de Drift Yapan Araçlara ve Kumar Oynatan İş Yerlerine Göz Açtırılmıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşehir'de Drift Yapan Araçlara ve Kumar Oynatan İş Yerlerine Göz Açtırılmıyor - Son Dakika
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