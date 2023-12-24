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Akşehir'de Sentetik Bonzai Operasyonu

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis, devriye görevi sırasında daha önce uyuşturucu kullandığı için işlem yaptığı 2 şüpheliyi, üzerlerinde 38 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik bonzai maddesiyle yakaladı.

Akşehir\'de Sentetik Bonzai Operasyonu
24.12.2023 - 15:06,
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Konya'nın Akşehir ilçesinde polis, devriye görevi sırasında daha önce uyuşturucu kullandığı için işlem yaptığı 2 şüpheliyi, üzerlerinde 38 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik bonzai maddesiyle yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri gençleri zehirlemek için sokak satıcılığı yapan şahıslar ve uyuşturucu madde kullanıcıları ile ilgili yaptığı çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda Yarenler Mahallesi'nde devriye görevi sırasında daha önce haklarında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yaptıkları H.Ç. ile İ.Ö. isimli şüphelileri durdurdu. Şüphelilerin üzerinde arama yapan narkotik ekibi, 2 parça halinde 38 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik bonzai ele geçirdi. Uyuşturucu maddeye el koyan narkotik ekibi, şüpheliler hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan işlem yaptı. - KONYA

Kaynak: İHA
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Narkotik, Akşehir, Konya, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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