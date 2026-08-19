Alacak-verecek Kavgasında Bıçaklama

Samsun'un İlkadım ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi bıçakla yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.D. (21), alacak verecek meselesi yüzünden M.K.'yi (27) sol bacağından bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan M.D., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlan M.D., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.