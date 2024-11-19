Aladağlar'da Kaybolan Dağcılar İçin Arama Devam Edecek - Son Dakika
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Aladağlar'da Kaybolan Dağcılar İçin Arama Devam Edecek

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Niğde'nin Aladağlar'ında kaybolan iki Belaruslu dağcı için yarın arama çalışmaları sürdürülecek.

19.11.2024 19:49
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Aladağlar'da kaybolan 2 kadın dağcıyı arama çalışmalarına yarın devam edilecek

NİĞDE - Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu kardeş 2 kadın dağcıyı bulmak için başlatılan arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

Alınan bilgiye göre, Belarus uyruklu iki kardeş Mariao ve Valentino Ivankova Cumartesi günü Aladağlar Emli Vadisi'nden zirve tırmanışı yapmak için yürüyüşe geçti. Daha sonra kendilerinden haber alınamayan ikiz kardeşleri bulmak için AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ankara'dan kalkan insanlı keşif uçağı bölgeyi havadan tararken Çamardı İlçe Jandarma Komutanlığında ise kriz masası oluşturuldu. Havanın kararmasıyla kayıp dağcılar için başlatılan arama çalışmaları, yarın sabah havadan ve karadan devam edeceği bildirildi.

Valilikten açıklama

Niğde Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "19 Kasım 2024 tarihinde Belarus Konsolosluğu tarafından Valiliğimize telefon ile verilen bilgide, Mariao Ivankova ve Valentino Ivankova isimli Belarus vatandaşı iki kişinin 15 Kasım 2024 tarihinde Ankara'dan Niğde'ye dağcılık faaliyetlerinde bulunmak üzere geldikleri, ancak 18 Kasım 2024 tarihinde geri dönüş yapmaları gerekirken kendilerinden haber alınamadığı belirtilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde, 16 Kasım 2024 tarihinde adı geçen şahısların Aladağlar Sokullupınar mevkiinden Kızılkaya zirvesine doğru hareket ettikleri tespit edilmiştir. Şahısları bulmak amacıyla Jandarma Arama Kurtarma timinden 4 personel ve AFAD ekiplerinden 10 personel ile arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır" denildi.

Aladağlar\'da Kaybolan Dağcılar İçin Arama Devam Edecek
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aladağlar'da Kaybolan Dağcılar İçin Arama Devam Edecek - Son Dakika

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