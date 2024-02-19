Alanya'da jandarma tarafından 17 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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Alanya'da jandarma tarafından 17 araç trafikten men edildi

Alanya\'da jandarma tarafından 17 araç trafikten men edildi

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan genel trafik uygulamasında, gerekli şartları taşımayan 17 araç trafikten men edildi. Ayrıca, 97 araç ve sürücüsüne toplamda 387 bin 820 TL cezai işlem uygulandı.

19.02.2024 17:03
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, jandarma tarafından gerekli şartları taşımayan 17 araç trafikten men edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17-18 Şubat tarihlerinde genel trafik uygulaması yapıldı. Uygulamalarda 2 bin 517 araç kontrol edildi. 97 araç ve sürücüsüne toplamda 387 bin 820 TL cezai işlem uygulanırken, 17 araç trafikten men edildi. 2 araç ise yakalandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Alanya'da jandarma tarafından 17 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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