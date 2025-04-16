36 günlük bebeğini 2. katın penceresinden atarak öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

36 günlük bebeğini 2. katın penceresinden atarak öldürdü

Geniş Video İzle

Antalya'nın Alanya ilçesinde 36 günlük bebeğini 2. kattaki dairenin penceresinden atarak ölümüne neden olan anne 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

16.04.2025 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün sabah saat 07.00 sıralarında Hacet Mahallesi Keykubat Bulvarı 605. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 2. katında meydana gelen, olayda, Melike D. isimli kadın sabah saatlerinde 36 günlük bebeği Melisa'yı pencereden attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

BEBEK 2 GÜN DAYANABİLDİ

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan minik bebek, buradan ambulans helikopterle Antalya Şehir Hastanesine sevk edildi. 2 gündür yaşam mücadelesi veren Melisa bebek, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Bugün adliyeye sevk edilen anne Melike D. ise, Alanya Sulh Ceza Hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

36 günlük bebeğini 2. katın penceresinden atarak öldürdü
36 günlük bebeğini 2. katın penceresinden atarak öldürdü
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Mahkeme, Antalya, 3-sayfa, Alanya, Bebek, Hukuk, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 36 günlük bebeğini 2. katın penceresinden atarak öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşiyle tartışıp evini kundakladı, yangını izlerken yakalandı Eşiyle tartışıp evini kundakladı, yangını izlerken yakalandı
TBMM’de Zirai Don Komisyonu Kuruldu: Tarım Arazi Zararları Araştırılacak TBMM'de Zirai Don Komisyonu Kuruldu: Tarım Arazi Zararları Araştırılacak
Minguzzi’nin mezarını tahrip eden şahıs: Kimseden talimat veya para almadım Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şahıs: Kimseden talimat veya para almadım
Takımda kalması mucize olur Beşiktaşlıların uykularını kaçıracak Rafa Silva iddiası Takımda kalması mucize olur! Beşiktaşlıların uykularını kaçıracak Rafa Silva iddiası
Antrenmanda ortaya çıktı Fenerbahçelileri sevindiren gelişme Antrenmanda ortaya çıktı! Fenerbahçelileri sevindiren gelişme
Erdoğan’dan zira don ile ilgili açıklama: Zarar gören mahsuller kjarşılanacak Erdoğan'dan zira don ile ilgili açıklama: Zarar gören mahsuller kjarşılanacak
TBMM, Filistin davasına destek için parlamentoları buluşturuyor TBMM, Filistin davasına destek için parlamentoları buluşturuyor
Seçil Erzan davasında tutuksuz yargılanan Denizbank eski Genel Müdürü Hakan Ateş, ifade verdi Seçil Erzan davasında tutuksuz yargılanan Denizbank eski Genel Müdürü Hakan Ateş, ifade verdi
ABD, Suriye’deki askerlerini iki ay içinde geri çekmeye başlayacak ABD, Suriye'deki askerlerini iki ay içinde geri çekmeye başlayacak
Yasak aşk skandalında damat ile kaynana canlı yayında gözaltına alındı Yasak aşk skandalında damat ile kaynana canlı yayında gözaltına alındı
Minguzzi ailesini tehdit eden bir kişi daha tutuklandı Minguzzi ailesini tehdit eden bir kişi daha tutuklandı

15:41 Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan, Ege ve Akdeniz’de yetki alanlarımızı ihlal ediyor Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan, Ege ve Akdeniz'de yetki alanlarımızı ihlal ediyor
15:26 CHP’li Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı CHP'li Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı
15:21 Yasak aşk yaşayan kayınvalide ile damat tutuklandı Yasak aşk yaşayan kayınvalide ile damat tutuklandı
14:50 İmamoğlu: Bahçeli’nin çağrısını önemli buluyorum İmamoğlu: Bahçeli'nin çağrısını önemli buluyorum
12:02 Sırrı Süreyya Önder’i ameliyat eden doktorlar açıklamalarda bulunuyor Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlar açıklamalarda bulunuyor
22:28 Futbolcular bile şaştı kaldı Şampiyonlar Ligi’nde maça dakikalar kala eşi benzeri görülmemiş hata Futbolcular bile şaştı kaldı! Şampiyonlar Ligi'nde maça dakikalar kala eşi benzeri görülmemiş hata
22:09 CONCACAF, 2030 Dünya Kupası’nın 64 takımlı formatına karşı çıktı CONCACAF, 2030 Dünya Kupası'nın 64 takımlı formatına karşı çıktı
21:50 Trabzonspor, U19 takımından 13 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı Trabzonspor, U19 takımından 13 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı
21:29 23 yaşındaki Erva’yı öldürüp cesedini parçalayan sanığa ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet 23 yaşındaki Erva'yı öldürüp cesedini parçalayan sanığa ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet
21:29 Hamas’tan İsrailli esir ailelerine: Çocuklarınız siyah tabutlar içinde dönecek Hamas'tan İsrailli esir ailelerine: Çocuklarınız siyah tabutlar içinde dönecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2025 16:15:03. #7.13#
SON DAKİKA: 36 günlük bebeğini 2. katın penceresinden atarak öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement