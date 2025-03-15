Alanya\'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki kişi sokak ortasında önce tartıştı, ardından taraflardan biri diğerini bacağından bıçakla yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde yürüyen Emrecan Y.(20), sokak ortasında Cüneyt D.(34) ile karşılaştı. Önce tartışma sonrasında ise kavgaya dönüşen olayda Cüneyt D.(34) yanında bulundurduğu bıçakla Emrecan Y.(20)'yi iki bacağından bıçakladı. Bıçaklanan Emrecan Y. uzun süre yerde kalırken, yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edilirken, yaralı tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan saldırgan Cüneyt D.(34) ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olayda bıçaklayıp kaçan kişinin görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA