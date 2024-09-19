Alanya'da Çöp Tesisinde Bebek Cesedi Bulundu

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, katı atık bertaraf tesisinde yapılan çöp ayrıştırma işlemi yapan işçiler tarafından bebek cesedi bulundu.

Olay, Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde bulunan katı atık bertaraf tesisinde meydana geldi. Çöp ayrıştırma işlemleri sırasında işçiler yeni doğmuş bir erkek bebek cesedi olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısı eşliğinde jandarmanın yaptığı incelemenin ardından bebeğin cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA