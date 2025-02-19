Alanya'da İnşaat Ustası 5 Metreden Düştü

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelin inşaat işinde çalışan iskele ustası Metin S. dengesini kaybettikten sonra 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Alanya'nın Payallar Mahallesine bağlı inşaatı devam eden bir otelde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Metin S. isimli inşaat ustası, otelin inşaatında çalıştığı sırada üstüne bastığı demire çekiç ile vurduktan sonra dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten baş üstü yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından yaralı inşaat ustası Metin S. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı inşaat ustası Metin S.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınan Şantiye şefi R.D. ise serbest bırakıldı. - ANTALYA