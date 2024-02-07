Alanya'da Klimadan Çıkan Yangında Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Alanya'da Klimadan Çıkan Yangında Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Alanya\'da Klimadan Çıkan Yangında Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir ev, klimadan çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Yangında oğlu ile canını zor kurtaran Şerife Tekin, evinin önünde oturup gözyaşı döktü. Şerife Tekin, yangının klimadan çıktığını fark ederek çocuğunu alarak dışarı çıktığını ve komşularından yardım istediğini belirtti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Şerife Tekin ve ailesi evsiz kaldı.

07.02.2024 14:34
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Antalya'nın Alanya ilçesine klimadan çıkan yangında bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında oğlu ile canını zor kurtaran Şerife Tekin, kullanılamaz hale gelen evinin önünde oturup gözyaşı döktü.

Yangın, sabah saatlerinde Avsallar Mahallesi Zafer Caddesi üzerindeki sitenin giriş katında çıktı. Alınan bilgiye göre; evde eşi ve çocuğu ile beraber yaşayan Şerife Tekin, uyandığı sırada bir andan klimadan kıvılcımların düştüğünü gördü. Bu sırada çocuğunu da alarak dışarı çıkan anne, komşularından yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Eşi ve çocuğu ile dışarıda kalan acılı anne Şerife Tekin uzun süre gözyaşı döktü.

"Ben de oğlumu alarak kendimi dışarı attım"

Gözyaşları arasında yaşananları anlatan Şerife Tekin, "Oğlumla beraber uyuyorduk, klimadan kıvılcımlar çıktı. Yangının kokusuna uyandık. Bizim koltuğa düştü, sonra klima patladı. Ben de oğlumu alarak kendimi dışarı attım. Komşularım yardımıma koştu, her şeyimiz yandı. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

"Evsiz kalmak çok zor"

Yangın esnasında markete gittiğini belirten baba Rıfat Tekin ise şunları söyledi:

"Eşim ve çocuk evdeydi. Klima patlamış, alev çıkmış. Eşim ve çocuğum kendini dışarı atmış. Şükür onlara bir şey olmadı. Ben yazın otellerde çalışıyorum, işim yok. Evsiz kalmak çok zor." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Klimadan Çıkan Yangında Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika


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