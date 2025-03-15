Alanya'da muz yüklü kamyonet devrildi : 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden muz yüklü kamyonet önce yol kenarındaki bordur taşına çarpıktan sonra devrildi.

Kaza, bugün 17: 00 sıralarında Alanya'nın Oba Mahallesi Çevreyolu Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mersin istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Tahsin Ç.'nin kullandığı 07 NG 271 plakalı Isuzu marka muz yüklü kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarında bulunan bordur taşına çarptıktan sonra devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Tahsin Ç. çevredekilerin yardımı ile kamyonetten çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Devrilen muz yüklü kamyonetin ardından Çevreyolunda uzun trafik kuyrukları meydana geldi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.