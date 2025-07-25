Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Söğüt Yaylası'nda ormanlık alanda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Alanya ilçesine bağlı Söğüt Yaylası'nda orman yangını çıktı. Yangının fark edilmesiyle yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve orman işçileri yangına müdahale ediyor. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Alanya'da Orman Yangını - Son Dakika
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