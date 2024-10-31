Alanya'da Piknik Tüpü Yangını - Son Dakika
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Alanya'da Piknik Tüpü Yangını

Alanya\'da Piknik Tüpü Yangını

Alanya'da pişi yaparken piknik tüpünden çıkan yangın apartmanda hasara yol açtı, yaralanan yok.

31.10.2024 11:30
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evin çatısına çıkan merdivende pişi yapıldığı sırada piknik tüpünden çıkan yangın sonucu şans seri yaralanan olmazken, apartmanda hasar meydana geldi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Saray Mahallesi yüksel Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın çatı katında piknik tüpü ile pişi yaparken, yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, yangından çıkan patlamayı duyunca çok korktuğunu ifade eden bir görgü tanıdığı, "Yeter artık bu pişi yeter dedim, herkes olduğu kadar yesin dedim, yağ tavasını indirirken bir anda alev topu oldu, çok şiddetli bir ses geldi, patlamayı duyunca hemen itfaiye ekiplerine haber verdik, çok şükür kimseye bir şey olmadı" şeklinde konuştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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