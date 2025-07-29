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Alanya'da Taksilere Kapsamlı Denetim

Alanya\'da Taksilere Kapsamlı Denetim
29.07.2025 09:56  Güncelleme: 10:09
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Antalya'nın Alanya Belediyesi, taksi hizmetlerinin standartlara uygunluğunu sağlamak için sivil zabıta ekipleriyle denetimler gerçekleştirdi. 67 taksinin denetlendiği uygulamada, 37 taksici başarılı, 30'u ise kurallara uymadığı için başarısız bulundu. Denetimlerin amacı, şikayetsiz ve konforlu ulaşım sağlamak.

Antalya'nın Alanya Belediyesi, kentte taksi hizmetlerinin standartlara uygun verilmesi için sivil zabıta ekipleriyle kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. 70 ayrı sürüşle 67 taksinin denetlendiği uygulamada 37 taksici başarılı, 30'u ise kurallara uymadığı gerekçesiyle başarısız bulundu. Ayrıca taksimetre açmadan pazarlık usulü fiyat verdiği belirlenen bir taksi şoförüne de cezai işlem uygulandı.

Alanya Şoförler, Nakliyeciler ve Otomobilciler Esnaf Odası iş birliğiyle kentteki taksicilerle toplantılar gerçekleştiren ve göreve başladığı ilk günden bu yana taksi duraklarıyla devamlı iletişim halinde olan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, düzenin sağlanması için saha denetimlerine büyük önem veriyor. Başkan Özçelik, taksici esnafıyla düzenli olarak yaptığı istişare toplantılarında şoförlerden kılık kıyafet ve müşteriyle iletişim konularında özenli davranmaları gerektiğini aktarmıştı.

Bir ay içinde iki kez denetim

Başkan Özçelik'in talimatıyla başlatılan sivil denetim uygulamaları, iki ayrı tarihte yoğunlaştırılmış şekilde gerçekleştirildi. İlk denetim 4-5-6 Temmuz, ikinci denetim ise 17-18-19 Temmuz tarihlerinde yapıldı. Bu kapsamda bazı taksiler birden fazla kez denetlendi ve video ile kayıt altına alındı. Toplamda 70 denetleme sürüşü yapılırken, 67 farklı taksi kontrolden geçirildi. Üç taksici ise iki kez denetime tabi tutuldu. Sivil zabıta ekiplerinin yolcu gibi taksilere binerek yaptıkları seyahatlerde; taksimetre kullanımı, fiyat tarifesi, şoför davranışları, kılık kıyafet, temizlik ve genel kurallara uygunluk gibi başlıklarda detaylı gözlemlerde bulunuldu. Değerlendirmelerde 37 taksi örnek performans sergilerken, 30 taksi kurallara uymadığı için başarısız sayıldı.

Pazarlık usulü fiyat veren taksiciye cezai işlem

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Alanya'da bir taksi şoförünün, taksimetre açmadan pazarlık usulü fiyat verdiği anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçmişti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle Tosmur Taksi durağında faaliyet gösteren taksici tespit edildi ve 07 H 0681 plakalı aracı kullanan şoför hakkında ceza işlem uygulandı.

Özçelik: "Hedefimiz şikayetsiz ve konforlu ulaşım"

Denetim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, kent turizmi açısından ulaşım hizmetlerinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Özellikle taksilerin, yerli ve yabancı turistlerin şehirle ilk temas kurduğu noktalardan biri olduğunu vurgulayan Başkan Özçelik, bu sebeple taksi hizmetlerinin doğrudan Alanya'nın imajını yansıttığını ifade etti. Başkan Özçelik, "Alanya'ya gelen misafirlerimizin ilk düşünceleri, onları karşılayan taksicilerle başlıyor. Bu sebeple taksiler, kentimizin misafirperverliğini ve düzenini temsil eden birer vitrin görevi görüyor. Bu bilinçle hareket ederek, şehir genelinde sivil zabıta ekiplerimizle kapsamlı bir denetim süreci başlattık. Denetimlerimiz ceza kesmeye yönelik değil, eğitici ve rehberlik edici bir amaca da hizmet ediyor. Kurallara riayet eden, mesleğine saygı duyan ve kente değer katan tüm taksici esnafımıza teşekkür ediyor, bu hassasiyetlerinden dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Ancak yapılan denetimlerde bazı eksikliklerin ve kuralsızlıkların da tespit edildiğini üzülerek gördük. Bu doğrultuda ilk aşamada cezai işlem uygulanmadan sadece uyarılarda bulunuldu. Ancak bugünden itibaren benzer ihlallerin devam etmesi halinde gerekli yaptırımlar kararlılıkla uygulanacak. Aralıksız devam edecek denetimlerle şikayetsiz ve konforlu ulaşımı sağlayacağız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Taksilere Kapsamlı Denetim - Son Dakika

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