Alanya'da Tehlikeli Drift Yapan Sürücüye Cezai İşlem - Son Dakika
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Alanya'da Tehlikeli Drift Yapan Sürücüye Cezai İşlem

Alanya\'da Tehlikeli Drift Yapan Sürücüye Cezai İşlem

Antalya'nın Alanya ilçesinde drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan yabancı uyruklu bir araç sürücüsü jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye 32 bin 233 lira para cezası kesilirken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

23.05.2024 15:53
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Antalya'nın Alanya ilçesinde drift atarak tehlikeli hareketler sergileyen, trafik güvenliğini ve insan hayatını tehlikeye sokan yabancı uyruklu araç sürücüsü jandarma ekipleri tarafından yakalanarak 32 bin 233 lira para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe Jandarma Trafik Ekipleri tarafından bir alışveriş merkezi önünde 07 ASY 766 plakalı aracın drift attığı tespit edildi. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda drift atan yabancı uyruklu otomobil sürücüsünü yakaladı. Yakalanan şahsa drift atmaktan 32 bin 233 TL cezai işlem uygulanırken, sürücü belgesine 2 ay süre ile el konuldu. Drift atılan araç ise kiralık olması sebebiyle otoparka çekildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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