Alanya'da Trafik Denetiminde Rekor Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alanya'da Trafik Denetiminde Rekor Ceza

Alanya\'da Trafik Denetiminde Rekor Ceza

Alanya'da trafik ekipleri, denetimlerde 2.7 milyon TL ceza keserek rekor kırdı.

03.01.2025 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde emniyet ve jandarma trafik ekipleri denetim uygulamalarında toplamda ilçe genelinde 2 milyon 700 bin 560 TL para cezası uyguladı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ilçe genelinde yaptığı uygulamalarda rekor ceza uyguladı. Emniyet bölgesinde bin 656 araç kontrol edilirken, 515 araç ve sürücüye 2 milyon 409 bin 974 TL cezai işlem uyguladı. Ayrıca emniyet bölgesinde gerçekleştirilen kontrollerde 48 araç ise trafikten men edildi. Jandarma bölgesinde ise 939 araç kontrol edilirken, 101 araca 290 bin 586 lira para cezası uygulandı. 5 araç ise trafikten men edildi.

Yapılan kontrollerde ilçe genelinde 2 bin 595 araç kontrol edilirken, 616 araç ve sürüye ise toplamda 2 milyon 700 bin 560 TL rekor ceza uyguladı. 53 araç ise trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, antalya, Ekonomi, trafik, Alanya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Trafik Denetiminde Rekor Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:47 Ferdi Tayfur’un cenazesi İstanbul’a getirildi Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi
12:00 Kayıp kardeşleri arama çalışmaları için İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği askıya alındı Kayıp kardeşleri arama çalışmaları için İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
10:17 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak İşte kalem kalem yeni maaşlar 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
10:14 Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
09:59 Aralık ayı enflasyonu açıklandı İşte memur ve emeklinin zam oranı Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
17:38 22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı 22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı
17:20 Süper Lig’de yılın ilk transferi: Eyüpspor, Yalçın Kayan’ı kadrosuna kattı Süper Lig'de yılın ilk transferi: Eyüpspor, Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattı
17:18 166 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izleri keşfedildi 166 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izleri keşfedildi
17:15 Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi: Yazıklar olsun Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi: Yazıklar olsun
17:13 Özel, en düşük emekli maaşı için rakam verdi: Hükümet bunu düşünüyor Özel, en düşük emekli maaşı için rakam verdi: Hükümet bunu düşünüyor
17:07 Yüsra Geyik’ten öpüşme sahnesi itirafı Yüsra Geyik'ten öpüşme sahnesi itirafı
17:04 Hüseyin Baş için adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı Hüseyin Baş için adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı
17:02 Fenerbahçe’nin imdadına Fatih Terim yetişti Fenerbahçe'nin imdadına Fatih Terim yetişti
17:01 2 hakem Süper Lig’den düştü 2 hakem Süper Lig'den düştü
17:00 Kayalıklara çarpan lüks yat dakikalar içinde battı Kayalıklara çarpan lüks yat dakikalar içinde battı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 13:31:39. #1.11#
SON DAKİKA: Alanya'da Trafik Denetiminde Rekor Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.