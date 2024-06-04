Alanya'da yapılan trafik denetimlerinde aranan bir şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alanya'da yapılan trafik denetimlerinde aranan bir şahıs yakalandı

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan trafik denetimlerinde aranan bir şahıs yakalandı. Denetimlerde bin 460 kişiye bilgilendirme yapıldı ve 77 otobüs sürücüsüne alkol testi uygulandı.

04.06.2024 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şehirlerarası otobüs şoförleri ve yolculara yönelik trafik denetimleri sonucunda aranan bir şahıs yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 25 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında Avsallar D-400 kara yolunda şehirlerarası otobüs şoförleri ile yolculara yönelik trafik bilgilendirmesi ve denetimleri yapıldı. Yapılan bilgilendirme ve denetimlerde emniyet kemeri kullanımı ve önemi ile trafik kuralları konularında 135 sürücü, 77 görevli ve bin 246 yolcu olmak üzere toplam bin 460 kişiye bilgilendirme yapıldı. Denetimlerde bin 460 şahıs sorgulanırken, 1 aranan şahıs yakalandı. 77 otobüs sürücüsüne yapılan alkol testinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Jandarma, trafik, Alanya, Güvenlik, Yakalama, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da yapılan trafik denetimlerinde aranan bir şahıs yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:50 Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen’in izin verdiği tartışmalı binanın ruhsatını iptal etti Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen'in izin verdiği tartışmalı binanın ruhsatını iptal etti
11:12 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti
10:22 Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
09:14 AK Parti’nin Kızılcahamam kampından sızan iddia Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok
12:15 Malatya Valisi: TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değil Malatya Valisi: TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değil
12:03 Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol İşte Güniz Akkuş’un bilinmeyenleri Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol! İşte Güniz Akkuş'un bilinmeyenleri
12:03 Erden Timur, ’’Icardi ayrılacak’’ iddialarına son noktayı koydu Erden Timur, ''Icardi ayrılacak'' iddialarına son noktayı koydu
11:53 Annesi ölen Sagopa Kajmer’e eski eşi Kolera’dan zehir zemberek sözler Annesi ölen Sagopa Kajmer'e eski eşi Kolera'dan zehir zemberek sözler
11:29 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 13:15:28. #1.13#
SON DAKİKA: Alanya'da yapılan trafik denetimlerinde aranan bir şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement