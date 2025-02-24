Alaplı'da Canlı Tavuk Taşıyan Kamyon Devrildi

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde canlı tavuk taşıyan kamyonun kasasının devrilmesi sonucu onlarca tavuk telef oldu.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Alaplı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.K., Alaplı'dan aldığı canlı tavukları Bolu'ya götürmek üzere 35 RK 247 plakalı kamyonu ile yola çıktı. Düzce istikametine dönmek istediği sırada kamyonun kasası bağlantı noktasından koparak yola devrildi. Kasada bulunan onlarca tavuk yola saçılırken, bazıları kasanın altında kalarak telef oldu. Kaza yerine gelen polis ekipleri, kapanan yolu açmak için çalışma başlattı. - ZONGULDAK