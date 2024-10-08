Alev Alan Otomobil Hurdaya Döndü

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Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç hurdaya döndü.

Olay, Beylikbağı Mahallesi 341 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 41 ASY 605 plakalı otomobilin motor kısmı alev aldı. Durumu fark eden sürücü hemen araçtan inerek yangına müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede büyüyen yangın aracın tamamına sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Araçtan geriye hurda yığını kaldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.