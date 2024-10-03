Alkollü Sürücü Kamyonette Sıkıştı

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Park halindeki tıra çarpan kamyonetin 1.88 promil alkollü sürücüsü yaralandı

Aracında sıkışan alkollü sürücüyü itfaiye kurtardı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de park halindeki tıra arkadan çarpan kamyonetin 1.88 promil alkollü sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 02.30 sularında Şeker Mahallesi Ihlamur Çiçeği Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde seyir halinde bulunan Melik B. idaresindeki 26 AEV 483 plakalı kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan 26 NL 160 çekici plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle ezilen şoför kabininde sıkışan Melik B., olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yapılan kontrollerinde 1.88 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.