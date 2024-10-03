Alkollü Sürücü Kamyonette Sıkıştı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alkollü Sürücü Kamyonette Sıkıştı

Geniş Video İzle

Eskişehir'de park halindeki tıra çarpan 1.88 promil alkollü sürücü yaralandı, itfaiye kurtardı.

03.10.2024 05:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Park halindeki tıra çarpan kamyonetin 1.88 promil alkollü sürücüsü yaralandı

Aracında sıkışan alkollü sürücüyü itfaiye kurtardı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de park halindeki tıra arkadan çarpan kamyonetin 1.88 promil alkollü sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 02.30 sularında Şeker Mahallesi Ihlamur Çiçeği Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde seyir halinde bulunan Melik B. idaresindeki 26 AEV 483 plakalı kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan 26 NL 160 çekici plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle ezilen şoför kabininde sıkışan Melik B., olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yapılan kontrollerinde 1.88 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Alkollü Sürücü Kamyonette Sıkıştı
Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Sağlık, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü Sürücü Kamyonette Sıkıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:47 Ürdün’den İran ve İsrail’e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız
07:23 İsrail’in İran’a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı İsrail'in İran'a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı
01:00 İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut’ta tıp merkezini bombaladı İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut'ta tıp merkezini bombaladı
23:07 Bahçeli’den Davutoğlu’na: Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var. Bahçeli'den Davutoğlu'na: Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var.
22:45 CHP lideri Özel’den İmamoğlu çıkışı: Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak CHP lideri Özel'den İmamoğlu çıkışı: Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak
10:50 İsmail Kartal Süper Lig’e geri dönüyor İsmail Kartal Süper Lig'e geri dönüyor
10:47 Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor
10:33 Havaalanında meydana gelen patlama sonucu 7 metrelik çukur oluştu Havaalanında meydana gelen patlama sonucu 7 metrelik çukur oluştu
10:18 Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 08:09:24. #1.13#
SON DAKİKA: Alkollü Sürücü Kamyonette Sıkıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement