Alkollü Sürücü Kaza Sonrası Tepkili

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Alkollü araç kullanıp kazaya karışan kadın herkese tepki gösterdi

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde yeni yılın ilk saatlerinde alkollü olarak araç kullanan stajyer sürücü, önündeki araca çarptı. Kaza sonrası polis ve vatandaşlarla polemiğe giren kadının 137 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

İzmir Alsancak'ta yeni yılın ilk saatlerinde Talatpaşa Bulvarı'nda stajyer sürücü olduğu öğrenilen Ç.T. idaresindeki 34 MIR 246 plakalı Audi marka otomobil, F.A. idaresindeki 35 NZ 692 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası aracından inen Ç.T., öndeki otomobil sürücüsü ve olay yerine gelen polis ekipleriyle polemiğe girdi. Kendisini görüntüleyen gazetecilere de tepki gösteren Ç.T.'nin 137 promil alkollü ve 3 senedir stajyer sürücü olduğu öğrenildi.

Ceza yazan polise de tepki gösterdi

Öte yandan trafik polislerine de ceza yazdığı için tepki gösteren Ç.T., alkolün de etkisiyle polemiğe girdi. 137 promil alkollü olduğu ortaya çıkan Ç.T.'ye cezai işlem uygulandı.