Alkollü Sürücü Polisten Kaçtı

Alkollü sürücü arabayı bırakıp polisten kaçtı: O anlar kamerada
TEKİRDAĞ - Alkollü sürücü arabayı bırakıp polisten kaçtı
Tekirdağ Çorlu'da alkollü araç kullanırken polise yakalanan sürücü, sinirlenip arabayı bırakıp kaçtı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, İsmetpaşa Bulvarı üzeri Havuzlar Mahallesi girişinde gece yarısı alkol denetimi yaptı. Uygulamada durdurulan otomobil sürücüsü C.P., polis ekipleriyle tartıştı.
Sinirlenen C.P. arabayı bırakıp uygulama noktasından kaçtı. Sürücü C.P. yaklaşık yarım saat sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücünün 1.14 promil alkollü olduğu belirlendi.
Yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edilen C.P.'nin sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.
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