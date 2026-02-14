Alkollü Sürücüden Bekçilere Tepki

Aksaray'da bekçiler tarafından 2. kez alkollü olarak yakalanan sürücü, ekiplere zor anlar yaşattı. Polisin alkollü sürücüyle olan imtihanı kameralara yansırken 38 bin 21 lira para cezası kesilen sürücü, gazetecileri görünce "çekin beni" dedi.

Olay gece yarısı Taşpazar Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü mahalle ve çarşı bekçileri yolda zikzak çizdiğini gördükleri 68 ED 731 plakalı otomobili durdurdu. İsmail K. (28) isimli sürücünün konuşmalarından ve araç kullanımından şüphelenen bekçiler olay yerine trafik ekibi çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri sürücüyü ilk olarak ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirdi. Yapılan sorgulamasında sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan yakalandığı ve ehliyetine el konulduğu, bundan dolayı da ehliyetsiz araç kullandığı belirlendi. Ardından sürücüye alkol metre üfleterek ölçüm yapan trafik ekipleri sürücünün 0.90 promil alkollü olduğunu tespit etti. Cezai işlemler için araçtan indirilen alkollü sürücü kendisini durduran bekçileri suçladı.

"Bıyığımı keseyim 23, kesmeyim 30 gösteriyorum"

Bekçilerin yüzünden yakalandığını belirten alkollü sürücü, "Yani şurada insan gibi ilahiyle gezeyim dedim, çevirdiler. Bir tane bekçi var o beni durduruyor. Benim hayatım dağlarda geçti. Bu mu karşılığı, yazıklar olsun. Benim suçum yok. 'Dur' dediler durdum. Siz beni salak zannediyorsunuz. Ben sarhoş falan değilim. Ben 29 yaşındayım. 30'a gireceğim. Minyon tipliyim. Bıyığımı keseyim 23 gösteriyorum, bıyığı kesmeyim 30 gösteriyorum" dedi.

Gazetecileri görünce sevinçle zıplayarak "Çekin beni" dedi

Gazetecilerin görüntü aldığını gören sürücü adeta mutluluktan havalara uçup koşarak gazetecilerin yanına geldi. Sevinç hareketleriyle gazetecileri tanıdığını iddia eden sürücü, "Ağabey beni çekin. Ben bunlara da yalvardım 'Bana gazeteci çağırın' diye yalvardım. Beni haber yap bütün Aksaray beni görsün. Ben alkolüm az iken burada yakalandım." diye konuştu.

Ehliyetine 2 yıl el konularak 38 bin lira ceza kesildi

Polislerin uzan uğraşlar sonucu işlemlerini tamamladığı genç sürücüye ehliyetsiz ve 2 kez alkollü araç kullanmaktan 38 bin 21 lira para cezası kesilerek, daha önce 6 ay süreyle el konulan ehliyetine 2. Kez yakalandığı için 2 yıla süreyle el konuldu. Yakalandığı otomobil ise olay yerine çağırılan bir yakınına teslim edildi. - AKSARAY