Alkollü Sürücüden Bekçilere Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Alkollü Sürücüden Bekçilere Tepki

Alkollü Sürücüden Bekçilere Tepki
14.02.2026 01:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da 2. kez alkollü yakalanan sürücü, 38 bin lira ceza alarak gazetecilere 'çekin beni' dedi.

Aksaray'da bekçiler tarafından 2. kez alkollü olarak yakalanan sürücü, ekiplere zor anlar yaşattı. Polisin alkollü sürücüyle olan imtihanı kameralara yansırken 38 bin 21 lira para cezası kesilen sürücü, gazetecileri görünce "çekin beni" dedi.

Olay gece yarısı Taşpazar Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü mahalle ve çarşı bekçileri yolda zikzak çizdiğini gördükleri 68 ED 731 plakalı otomobili durdurdu. İsmail K. (28) isimli sürücünün konuşmalarından ve araç kullanımından şüphelenen bekçiler olay yerine trafik ekibi çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri sürücüyü ilk olarak ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirdi. Yapılan sorgulamasında sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan yakalandığı ve ehliyetine el konulduğu, bundan dolayı da ehliyetsiz araç kullandığı belirlendi. Ardından sürücüye alkol metre üfleterek ölçüm yapan trafik ekipleri sürücünün 0.90 promil alkollü olduğunu tespit etti. Cezai işlemler için araçtan indirilen alkollü sürücü kendisini durduran bekçileri suçladı.

"Bıyığımı keseyim 23, kesmeyim 30 gösteriyorum"

Bekçilerin yüzünden yakalandığını belirten alkollü sürücü, "Yani şurada insan gibi ilahiyle gezeyim dedim, çevirdiler. Bir tane bekçi var o beni durduruyor. Benim hayatım dağlarda geçti. Bu mu karşılığı, yazıklar olsun. Benim suçum yok. 'Dur' dediler durdum. Siz beni salak zannediyorsunuz. Ben sarhoş falan değilim. Ben 29 yaşındayım. 30'a gireceğim. Minyon tipliyim. Bıyığımı keseyim 23 gösteriyorum, bıyığı kesmeyim 30 gösteriyorum" dedi.

Gazetecileri görünce sevinçle zıplayarak "Çekin beni" dedi

Gazetecilerin görüntü aldığını gören sürücü adeta mutluluktan havalara uçup koşarak gazetecilerin yanına geldi. Sevinç hareketleriyle gazetecileri tanıdığını iddia eden sürücü, "Ağabey beni çekin. Ben bunlara da yalvardım 'Bana gazeteci çağırın' diye yalvardım. Beni haber yap bütün Aksaray beni görsün. Ben alkolüm az iken burada yakalandım." diye konuştu.

Ehliyetine 2 yıl el konularak 38 bin lira ceza kesildi

Polislerin uzan uğraşlar sonucu işlemlerini tamamladığı genç sürücüye ehliyetsiz ve 2 kez alkollü araç kullanmaktan 38 bin 21 lira para cezası kesilerek, daha önce 6 ay süreyle el konulan ehliyetine 2. Kez yakalandığı için 2 yıla süreyle el konuldu. Yakalandığı otomobil ise olay yerine çağırılan bir yakınına teslim edildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Aksaray, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü Sürücüden Bekçilere Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Kurada Türkiye’nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak Kurada Türkiye'nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak
Trump’tan otomobil sektörünü karıştıran karar Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar

00:37
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’dan AK Parti’ye geçeceği iddialarına yanıt
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt
00:03
Küçükçekmece’de trafikte ’kaynak’ tartışması Otomobil sürücüsü kamyoneti yumrukladı
Küçükçekmece'de trafikte 'kaynak' tartışması! Otomobil sürücüsü kamyoneti yumrukladı
23:52
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz’ün adı da çıktı
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz'ün adı da çıktı
23:40
Okan Buruk’tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu
Okan Buruk'tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu
23:10
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
22:39
Beşiktaş’ta park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 gözaltı
Beşiktaş’ta park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 01:13:51. #7.11#
SON DAKİKA: Alkollü Sürücüden Bekçilere Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.