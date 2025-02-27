Alkollü Sürücünün Arkadaşından İlginç Tepki

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Bursa'da polis ekiplerine yakalanan alkollü sürücünün arkadaşları trafik ekiplerinin kontrolüne ilginç bir benzetme yaptı. Polisler cezayı yazıp aracı bağladı. Araç sahibi olan babası olay yerine gelemeyeceğini söyleyince araç bağlanıp otoparka çekildi. Araçtaki sürücünün arkadaşı ise, ekip otolarını görünce 'Terör operasyonu gibi. Şuraya bak. 20 tane emniyet arabasına bak. Helal olsun' diyerek alkış tuttu. Alkollü şahıs, olayı görüntüleyen basın mensubunun da üzerine yürüdü. İlginç anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin farklı noktalarında yaptıkları alkol uygulamalarıyla trafik canavarlarına geçit vermiyor. Son olarak Gürsu ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler, 16 EK plakalı otomobili durdurdu. Yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Kenan K.'nın 1.07 promil alkollü olduğu tespit edildi. Araçta yolcu konumunda bulunan alkollü sürücünün arkadaşı, araçtan inerek bir anda ekiplere sataştı.

'Terör operasyonu gibi şuraya bak, 20 emniyet aracı. Helal olsun'

Araçta yolcu konumunda bulunan şahıs, araçtan inerek uygulama yapan ekiplere 'Terör örgütü gibi şuraya bak. 20 tane emniyet arabasına bak, helal olsun' diye sitem ederek alkış tuttu. İlginç anları kayda alan basın mensubuna yönelen şahıs, bu sefer de olayı görüntüleyen basın mensubunun üzerine yürüdü.

Ayrıca, araç sahibi gelmedikçe aracı teslim edemeyeceklerini belirten ekiplere sürekli ısrarcı olan şahıs ise trafik polisinden cevabını aldı. Trafik polisi, sürekli ısrar eden şahsa, "Burası çocuk oyuncağı değil. Gelsin araç sürücüsü. Ona teslim edeyim diyorum, 'İstediğini yap. Çektir nereye çektiriyorsan' diye cevap veriyorlar. Araç çekildikten sonra araç sahibi geliyor diyorsunuz" dedi.

İlginç anlar saniye saniye kameraya yansırken, alkollü araç kullanan Kenan K.'ye 9 bin 267 lira para cezası kesildi. Aracı ise otoparka çekildi. - BURSA